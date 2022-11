Violenza donne: Morassut (Pd), stop a cultura che vede uomo dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre celebriamo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il nostro pensiero va alle donne iraniane che con coraggio stanno rischiando la vita e ci ricordano che la lotta per i diritti delle donne corrisponde alla lotta per la libertà di tutti gli esseri umani". Lo ha detto, nella sua dichiarazione di voto in Aula alla Camera sulle mozioni presentate sul tema, il deputato democratico, Roberto Morassut. "Nonostante i molti sforzi messi in atto, non possiamo però ancora oggi apprezzare una riduzione dei casi di violenza sulle donne - ha aggiunto il parlamentare -. Alla base di questi, come ci dimostra la cronaca quotidiana, c'è il permanere di un fondamento culturale che vede l'uomo in posizione dominante. Guardando al passato, dobbiamo ricordare, per esempio, i casi di ragazze come Simonetta Cesaroni, Emanuela Orlandi, Mirella Gregori. Casi su cui abbiamo chiesto una commissione di inchiesta perché legate a risvolti profondi e oscuri nella storia della nostra Repubblica. Il tema di questa Giornata ci chiama alla compattezza. Per questo abbiamo lavorato per giungere all'approvazione di una mozione unitaria e siamo dispiaciuti per il fatto che, nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile giungere ad approvare un testo di tutta la Camera per la irremovibile distinzione di un gruppo. La lotta contro la violenza sulle donne non deve conoscere divisione". (segue) (Rin)