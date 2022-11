Cina: Covid, test a tappeto a Zhengzhou dal 25 al 29 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Zhengzhou, nella Cina centrale, condurranno test a tappeto per la diagnosi del Covid-19 in otto distretti dal 25 al 29 novembre prossimo. Lo riporta l'emittente statale "Cctv", aggiungendo che gli abitanti delle zone ad alto rischio di contagio sono tenuti a osservare l'isolamento domiciliare. I visitatori arrivati a Zhengzhou da meno di cinque giorni non sono autorizzati ad accedere a ristoranti, centri commerciali e palestre al coperto. Durante lo stesso periodo, devono inoltre accettare la somministrazione di tre test molecolari. La Commissione sanitaria nazionale cinese è alle prese con quella che ha definito un'ondata epidemica particolarmente "complessa e grave", che ha innescato blocchi diffusi da Pechino a Canton, passando per Shanghai. (segue) (Cip)