Cina: Covid, test a tappeto a Zhengzhou dal 25 al 29 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le chiusure continuano a produrre contrazioni del fatturato per aziende come Xiaomi e Alibaba e a logorare l'umore della popolazione, che sta organizzando manifestazioni di protesta sempre più frequenti. Una delle più significative si è tenuta nel centro di Pechino il 13 ottobre – a tre giorni dal ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista – in cui è stata chiesta la fine del draconiano protocollo sanitario e l'estromissione del "dittatore" Xi Jinping. Oggi le proteste si sono riaccese anche nella fabbrica controllata dal colosso taiwanese Foxconn a Zhengzhou, che assembla il 70 per cento degli iPhone spediti in tutto il mondo. Già il mese scorso l'impianto era stato protagonista di un esodo di massa degli operai, producendo una grave carenza di manodopera che la dirigenza ha tentato di contenere annunciando bonus salariali. Le ripercussioni del protocollo sanitario sul panorama socioeconomico cinese sono state analizzate anche da Yanzhong Huang, esperto di salute del think tank statunitense Council on International Relations, secondo cui un altro anno di "tolleranza zero" potrebbe "esacerbare le tensioni sociali fino a giungere a un punto di rottura, che minaccerebbe la stabilità del regime e potrebbe anche causare una crisi di legittimità". D'altra parte, è anche vero che concedere precoci riaperture potrebbe porre la Cina "di fronte a un'ondata virale accompagnata da mortalità di massa, che travolgerebbe rapidamente il suo fragile sistema sanitario". (segue) (Cip)