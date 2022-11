Nord Macedonia: procedura per modifica Costituzione nei primi mesi del prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per la modifica della Costituzione della Macedonia del Nord dovrebbe iniziare al più tardi nei primi mesi del prossimo anno. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento di Skopje, Talat Xhaferi, ripreso dalla stampa locale. Xhaferi ha aggiunto che la procedura dovrebbe concludersi entro la fine dello screening bilaterale con l'Ue, previsto per novembre 2023. Per quanto riguarda cosa cambierà con gli emendamenti costituzionali e se nella Costituzione saranno inclusi solo i bulgari o anche membri di altre comunità etniche, il presidente del Parlamento ha affermato che "dipenderà da cosa conterrà la decisione di avviare la procedura di modifica della Costituzione". (Seb)