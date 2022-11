Pnrr: Sala, cambiare con Europa deadline per spesa fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna cambiare con l'Europa la deadline per spendere i fondi del Pnrr". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento dal palco dell'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo. "Se rimane la regola per cui i fondi devono essere impegnati entro la fine del 2023 è facile dire che non li spenderemo mai" ha aggiunto Sala. È quindi necessario mettersi d'accordo con l'Europa: "Se ci stanno e ci danno un anno, due anni in più va bene, sennò credo sia difficile. Noi abbiamo bisogno di spendere questi fondi rapidamente e concretamente", ha poi concluso il primo cittadino milanese. (Rem)