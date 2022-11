Terzo polo: Calenda, domani conferenza stampa su nuovo gruppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Domani faremo una conferenza stampa in cui annunceremo la costituzione di un gruppo consiliare al consiglio regionale della Lombardia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale di Azione in corso alla Fiera di Bergamo. Rispondendo a chi gli ha chiesto del nuovo ingresso di Gianmarco Senna nel gruppo di Azione. “Lo ho incontrato - ha proseguito - è un imprenditore, è un leghista della prima ora. In Italia, a un certo punto, tutti quelli che erano di un’area liberale, repubblicana, democristiana e socialista sono stati divisi con la picozza tra destra e sinistra, ma molto spesso, quando parli con loro, le loro storie sono storie di persone che provengono dal pentapartito”. “Letizia - ha sottolineato riferendosi alla candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti - sta facendo un grande lavoro a mettere insieme i moderati che appartenevano al centrodestra e riformisti che appartenevano al centrosinistra che è il progetto del terzo polo. Credo sarà una grande sorpresa la Lombardia”.(Rem)