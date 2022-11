Rifiuti: M5s, per Radicali Costituzione ha valore relativo, inceneritore vulnus ad ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capiamo che per i Radicali la Costituzione abbia un valore relativo, eppure le modifiche introdotte di recente agli articoli 9 e 41 parlano chiaro. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è un valore costituzionalmente garantito e la stessa iniziativa economica privata non può svolgersi in modo tale da mettere a repentaglio questi valori supremi. Non vi è dubbio che la tecnologia degli inceneritori rappresenti un vulnus a tutto questo". Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e lista civica "Raggi". "I valori costituzionali non possono essere sottoposti al referendum. E questo non ha nulla a che vedere con i limiti fissati dall'art. 75 che riguardano i referendum abrogativi", conclude la nota.(Com)