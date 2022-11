Imprese: Gros-Pietro (Intesa-Sanpaolo) su mostra Colori della fede a Cuneo, Fondazioni ancore di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le Fondazioni sono ancore di democrazia, partono dalla base della società e contribuiscono con la loro opera, con le loro elargizioni ma anche come azioniste stabili e di riferimento della più grande banca italiana, alla crescita del Paese. Noi siamo molto orgogliosi di avere la Fondazione Crc tra i nostri azionisti di riferimento e abbiamo progetti in comune come questa mostra. La cultura è inserita all'interno del processo di crescita democratica, sociale e civile di una popolazione, e una banca ha il dovere di contribuire a questo processo. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, commentando la mostra inaugurata oggi a Cuneo dalla Fondazione Crc con Intesa Sanpaolo. "Intesa Sanpaolo lo fa con grande impegno con i suoi musei come con iniziative come quella presentata oggi - ha continuato Gros-Pietro -. (segue) (Rpi)