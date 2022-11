Imprese: Gros-Pietro (Intesa-Sanpaolo) su mostra Colori della fede a Cuneo, Fondazioni ancore di democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo venti giorni fa abbiamo inaugurato qui il Laboratorio Esg (Environmental, Social, Governance), con l'obiettivo di contribuire a una transizione verso un'economia che farà ricircolare le risorse e proteggerà il pianeta. Per questo in Italia, in Piemonte e in particolare nella Provincia di Cuneo, territorio ricco di imprese di successo, siamo impegnati ad appoggiare le loro decisioni in questa direzione .Oggi presentiamo una mostra di valore. La cultura è inserita all'interno del processo di crescita democratica, sociale e civile di una popolazione, e una banca ha il dovere di contribuire a questo processo. Intesa Sanpaolo lo fa con grande impegno con i suoi musei come con iniziative come quella presentata oggi", ha concluso Gros-Pietro. (Rpi)