Legge Bilancio: Pd Roma, preoccupazione Gualtieri è condivisa, taglia servizi

- "Se questo è il buongiorno del Governo Meloni dobbiamo essere tutti molto preoccupati: la manovra non tiene conto dell'aumento del costo dell'energia che grava sugli enti locali. Questo significa che i Comuni italiani, Roma inclusa, avranno meno risorse per i servizi al cittadino. Bene ha fatto il nostro Sindaco a condividere questa preoccupazione nel corso dell'Assemblea nazionale dell'Anci". Così in una nota il gruppo consiliare del Pd di Roma Capitale. "Come Amministratori facciamo appello a quanti, con dignità e orgoglio, prestano questo servizio al proprio territorio: è molto grave che si preferisca pagare le mancette per la flat tax promessa in campagna elettorale e ci si dimentichi delle città e dei loro abitanti - continua la nota -. Scuole, trasporti, servizi sociali, rifiuti: nei Comuni si rischiano tagli per una manovra governativa miope e poco orientata al bene delle comunità locali. Chiediamo al Governo di correggere il tiro e assumersi la responsabilità di governare il Paese, non la propria maggioranza di Partiti".(Com)