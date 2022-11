Pnrr: Sala, per modernizzazione Paese puntare sui comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si vuole modernizzare il Paese bisogna decidere di puntare sui comuni, è assolutamente evidente, poi chiedeteci quello che volete. In campagna elettorale si è parlato di flat tax, di azzeramento del canone Rai, dove sono finite quelle cose? Ho sentito quello che ha detto prima il ministro Santanché, però venire qua a fare dichiarazioni come 'la coperta è corta' non se ne possono più sentire". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento dal palco dell'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo. (Rem)