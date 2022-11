Iran: Radicali, dopo protesta incontro con rappresentanti Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga trattativa e alla nona manifestazione del partito Radicale "siamo riusciti a parlare con i vertici della Rai. Sono scesi a incontrarci Maurizio Caprara e Antonio Di Bella. Abbiamo chiesto più informazione su Iran e di informare i cittadini italiani che il 10 dicembre giornata mondiale per i diritti umani ci sarà una grande marcia promossa dal Partito radicale insieme alla comunità iraniana. Ci hanno rassicurato che sarà data la giusta informazione. Facciamo fiducia alla Rai. Lo sciopero prosegue in attesa che l'impegno si concretizzi". È quanto si legge in una nota di Irene Testa, tesoriera del partito Radicale, giunta al settimo giorno di sciopero della fame. (Rer)