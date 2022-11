Violenza donne: via libera da Aula Camera a mozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 330 sì e nessun voto contrario alla mozione, presentata da quasi tutti i gruppi parlamentari, concernente "iniziative per l’eliminazione della violenza contro le donne". Approvata anche l’altra mozione del Movimento cinque stelle, con 47 voti favorevoli e 283 astenuti. Il governo aveva espresso parere favorevole alla prima mozione, mentre si era rimesso all'emiciclo per quella del M5s.(Rin)