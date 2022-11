Sicurezza: protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Inail per prevenzione infortuni stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato e l'Inail hanno sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni stradali. L'accordo – riferisce una nota – rinnova la collaborazione avviata nel 2015 e conferma l'impegno delle parti nel promuovere la cultura della guida sicura, attraverso iniziative comunicative e campagne di sensibilizzazione rivolte anche ai giovani, per prevenire gli incidenti stradali in itinere e durante il lavoro con mezzo di trasporto, che costituiscono una delle principali cause di infortunio sul lavoro. Nei primi nove mesi del 2022 gli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, sono stati 64.459 (il 12 per cento del totale delle denunce di infortunio sul lavoro), 216 dei quali mortali. A questi si aggiungono altri 9.986 infortuni durante il lavoro con mezzo di trasporto, con 116 decessi. I casi mortali avvenuti fuori dell'azienda costituiscono quasi il 42 per cento dei decessi denunciati all'Inail dall'inizio dell'anno. Nel confronto con il 2019, anno in cui, a differenza del 2020 e 2021, non erano in vigore le forti limitazioni alla circolazione stradale dovute alla pandemia, il trend risulta essere in diminuzione. Gli infortuni in itinere e in occasione di lavoro con mezzo di trasporto denunciati tra gennaio e settembre di quest'anno, infatti, sono complessivamente 74.445, l'11,5 per cento in meno rispetto agli 84.096 dello stesso periodo del 2019. Anche il numero dei casi mortali avvenuti fuori dell'azienda è in calo: dai 351 denunciati nei primi nove mesi del 2019 si è scesi ai 332 dello stesso periodo del 2022. "Sicurezza e prevenzione non sono solo i princìpi cardine dell'attività della Polizia di Stato ma dovrebbero essere i valori comuni per chiunque, nella vita di tutti i giorni; sulla strada come a scuola o in azienda non si può prescindere dall'adozione di comportamenti corretti e consapevoli per la salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui", afferma il Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini. (segue) (Rin)