Sicurezza: protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Inail per prevenzione infortuni stradali (2)

- "Ma per far sì che si attui quel cambiamento culturale che da sempre, come Polizia di Stato, cerchiamo di realizzare, è necessario il coinvolgimento di tutte le parti sociali. Il rinnovato accordo con Inail rappresenta proprio questo, un modello di sicurezza partecipata e condivisa che può davvero contribuire ad innalzare i livelli di sicurezza sia sulle strade che nei luoghi di lavoro", aggiunge Giannini. "Gli infortuni su strada continuano a presentare una gravità media più elevata di quelli che avvengono in azienda”, sottolinea il direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola, che prosegue: “Le iniziative previste dal protocollo con la Polizia di Stato sono coerenti con il nostro approccio alla prevenzione, che per essere davvero efficace non deve solo garantire il rispetto formale delle regole, ma mettere a disposizione soluzioni tarate sulle caratteristiche specifiche di ogni contesto e promuovere la cultura della sicurezza, compresa quella stradale, a tutti i livelli, a partire dalle aule scolastiche, in cui si formano i cittadini e lavoratori del futuro". L'intesa prevede, infatti, interventi mirati negli ambienti di lavoro e presso le associazioni di categoria nonché iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per "formare" tutti i fruitori della strada, dal pedone al motociclista, dal conducente del monopattino all'autotrasportatore, per la salvaguardia della vita propria e altrui. Con tale accordo, Inail e Polizia di Stato – con la specialità Polizia Stradale – si impegnano anche a realizzare puntuali analisi sull'incidentalità per implementare le strategie di prevenzione. Il nuovo protocollo, inoltre, punta ad ampliare le collaborazioni tra tutte le istituzioni impegnate a tutela della sicurezza stradale. La definizione degli indirizzi di collaborazione, programmazione e monitoraggio delle iniziative previste sarà oggetto di successivi accordi attuativi. (Rin)