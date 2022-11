Legge bilancio: Calenda, Pd non sa dove voltarsi e continua a rincorrere M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi oggi abbiamo presentato la contromanovra sulla legge di bilancio dove abbiamo messo due miliardi di supporto ai Comuni per i fondi del Pnrr e gli abbiamo chiesto ‘che ne pensate?’, ma la posizione è sempre quella di rincorrere il M5S a chi va in piazza per primo, ma non è serio”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale di Azione in corso alla Fiera di Bergamo. “Credo purtroppo che il Pd, non avendo compiuto il percorso congressuale, non sa dove voltarsi: a destra, a sinistra, al centro: è un po’ confuso in questo momento”. E a chi gli ha fatto notare che il sindaco di Milano Giuseppe Sala insiste con il dialogo, Calenda ha risposto che “noi siamo qua, pronti, vogliamo dialogare. Noi siamo pronti, Letizia è pronta, invece di dire un no pregiudiziale vediamo sui programmi, se i programmi coincidono. Però poi la risposta è sempre di chiusura”.(Rem)