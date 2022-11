Germania: Bundesbank, recessione nel semestre invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania scivolerà in recessione nel semestre invernale e dovrà far fronte a un'inflazione persistentemente elevata. È quanto afferma la Bundesbank nel suo bollettino mensile. Secondo la banca centrale tedesca, “il tasso di inflazione potrebbe rimanere a due cifre oltre la fine dell'anno” e “non è ancora chiaro” quanto gli interventi del governo federale contro la crisi dell'energia si rifletteranno sul livello dei prezzi”. Intanto, a ottobre l'inflazione annua è aumentata al 10,4 per cento, raggiungendo il massimo dal 10,5 per cento del dicembre 1951. Il rischio è che l'indicatore si solidifichi qualora si avviasse la spirale tra prezzi e salari. Questo sviluppo appare più probabile a seguito delle elevate richieste di aumenti salariali avanzate dai sindacati. Tuttavia, come sottolineato dalla Bundesbank, non è prevedibile che le retribuzioni dei lavoratori saliranno dello stesso ammontare chiesto dalle organizzazioni sindacali. A ogni modo, “anche se ciò non indica un'accelerazione dell'inflazione dal lato dei salari, il rischio di effetti di secondo impatto è aumentato”. Intanto, l'economia tedesca è rallentata, tra l'altro, dall'aumento del costo dell'energia e dall'incertezza sul suo approvvigionamento che mettono a dura prova le aziende. Allo stesso tempo, l'indebolimento dell'economia globale si riflette sulle esportazioni e l'inflazione frena i consumi privati. In questo quadro, l'entità della prevista recessione è “estremamente incerta”. (Geb)