Israele: Gasparri (FI), condanna per vile attentato

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Non possiamo che condannare la ripresa di attacchi terroristici contro i civili a Gerusalemme. Si tratta del peggior terrorismo, vile e spregevole che colpisce cittadini inermi uccisi e feriti senza alcuna ragione. La comunità internazionale deve agire per porre un freno a questa escalation che va evitata a tutti i costi in un momento in cui la pace nello scenario internazionale è già fortemente minacciata". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Rin)