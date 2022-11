Mediterraneo: domani Tajani a Barcellona per riunione ministeriale Ue-Vicinato sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 24 novembre 2022, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà a Barcellona per intervenire alla quarta riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea con gli omologhi dei Paesi del Vicinato sud. Lo ha reso noto la Farnesina sul suo sito web. Co-organizzata dal Servizio europeo per l’azione Esterna, dalla Commissione europea e dalla Spagna, la ministeriale, presieduta dall’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, riunisce gli Stati membri Ue, le istituzioni comunitarie e i Paesi del Vicinato meridionale (presenti Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina e Tunisia). L’obiettivo è favorire il consolidamento di un “Partenariato meridionale” che valorizzi appieno l’interdipendenza tra le due sponde del Mediterraneo, tenuto conto che eventi tragici, quali la guerra in Ucraina e le tensioni in varie aree africane, hanno confermato l’esigenza di rafforzare la collaborazione con i partner della sponda sud in alcuni settori strategici, in particolare migrazioni, energia, sicurezza alimentare. (segue) (Res)