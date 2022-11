Mediterraneo: domani Tajani a Barcellona per riunione ministeriale Ue-Vicinato sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migratoria, l’Italia ribadirà la necessità di una strategia europea concreta, condivisa e solidale per una vera gestione comune del fenomeno, e di partenariati con i Paesi terzi “su misura”, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l’energia, il focus della riunione sarà sullo sviluppo di progetti infrastrutturali con il Vicinato sud nell’ambito del Global Gateway – la nuova strategia europea di promozione di connessioni intelligenti, pulite e sicure, con un pacchetto molto significativo di risorse dedicato all’Africa – anche in ottica di favorire l’autonomia strategica. Infine, sulla sicurezza alimentare – settore in cui l’Italia è particolarmente profilata – verranno discussi i recenti progressi dell'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite sui cereali dall'Ucraina (Black Sea Grain Initiative), l’accordo che ha permesso l’esportazione dall’Ucraina di oltre 11,6 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, e delle Eu Solidarity Lanes, le corsie preferenziali di solidarietà istituite dall’Ue per garantire che l’Ucraina possa esportare cereali e importare beni di cui ha bisogno, dagli aiuti umanitari ai mangimi per animali e ai fertilizzanti. (Res)