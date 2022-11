Torino: Magliano, dati Università su tentativi suicidio under 19 durante Covid strazianti, la politica risponda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre tentativi di suicidio ogni cento giovani under 19 durante la pandemia, come spiegato in uno studio dall'Università di Torino, sono dato che non solo ci riempie di dolore, ma che ci costringe a considerare in tutta la sua portata l'emergenza della salute mentale, ormai a tutti gli effetti un'altra pandemia, soprattutto nelle fasce d'età più basse. Lo ha affermato il consigliere regionale del Piemonte Silvio Magliano (Moderati). "Dai dati pubblicati emerge anche che un giovane su sei ha tentato di togliersi la vita durante la pandemia. Non solo torniamo a chiedere con forza, alla luce di queste nuove cifre, la riapertura dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura al Mauriziano (continuiamo a ritenere discutibile la scelta di destinare ai pazienti Covid proprio quel reparto), ma affermiamo senza mezze misure che compito della politica è ora affrontare le conseguenze indirette del Covid come un'assoluta priorità", ha concluso Magliano.(Rpi)