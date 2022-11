Speciale infrastrutture: Roma, Baglio (Pd), via libera opere Piazza dei Navigatori è successo amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di attesa, gli interventi di riqualificazione di Piazza dei Navigatori prendono finalmente il via". Lo afferma in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. "Un intervento che riguarderà tutta l'area e sarà caratterizzato da opere importanti, con un'attenzione specifica al verde pubblico - spiega -. Oltre 16 mila metri quadrati, infatti, vedranno la messa a dimora di nuovi alberi e aiuole. Inoltre verrà demolito e ricostruito l'edificio del bocciofilo di via delle Sette Chiese e saranno realizzati oltre 12 mila mq di parcheggi pubblici. A dicembre, inoltre - aggiunge -, partiranno i lavori di riqualificazione del mercato di Piazza dei Navigatori, che sarà integralmente ristrutturato, mentre le altre opere di urbanizzazione partiranno con il nuovo anno. Tra di questo un immobile progettato dall'architetto Mario Cucinella, con 1000 mq di spazio destinato social housing a canone concordato. E' un'ottima notizia per il Municipio VIII - prosegue - e soprattutto un intervento che i cittadini attendevano da anni, in particolare rispetto al reinvestimento degli oneri di urbanizzazione per dare al territorio nuovi servizi, decoro e nuove infrastrutture. Aver sbloccato una vicenda che si trascinava da anni è un grande risultato dell'amministrazione e della virtuosa collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Un ringraziamento va all'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, e al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, per l'impegno costante nel garantire il raggiungimento di questo obiettivo. E' il primo passo di un intervento di più ampio respiro - conclude - che riguarda tutto il quadrante dell'area a sud della Capitale e che vedrà, ad esempio, per l'area dell'ex Fiera di Roma un concorso internazionale di progettazione per ridare finalmente ai cittadini spazi vivibili, sicuri e a disposizione di tutti". (Com)