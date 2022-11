Speciale infrastrutture: Ue, Parlamento approva nuove regole su protezione infrastrutture critiche europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le norme per migliorare la protezione delle infrastrutture essenziali dell'Ue. Secondo le nuove norme, gli Stati membri dovrebbero adottare strategie nazionali di resilienza e la comunicazione transfrontaliera dovrebbe avvenire attraverso punti di contatto unici designati in ogni Stato membro. Allo stesso tempo, i Paesi membri dovrebbero evitare la doppia segnalazione tra questa e altre iniziative di rafforzamento della resilienza, in modo che gli attori critici non debbano affrontare un inutile onere amministrativo. Per garantire la trasparenza, gli attori critici dovrebbero informare le autorità nazionali di qualsiasi incidente o disturbo, e le autorità dovrebbero informare il pubblico quando ciò è di pubblico interesse. (Beb)