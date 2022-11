Agroalimentare: Lollobrigida, ferma contrarierà a sistema Nutriscore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema Nutriscore “è un problema e la sua applicazione comporterebbe produrrebbe effetti discriminatori verso le eccellenze alimentari, indirizzando i consumatori, come molte nazioni auspicano”. Lo ha chiarito il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative, in particolare in sede europea, per un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari idoneo a tutelare la salute dei consumatori e il settore agroalimentare nazionale. “Ho voluto trattare il tema a livello europeo per esprimere la nostra contrarietà a questo sistema”, ha aggiunto il ministro. “La nostra contrarietà - ha ribadito - è ferma ed ho chiesto di costruire un percorso per definire una strategia per la difesa dei prodotti di qualità e del modello agricolo italiano ed europeo”. (Rin)