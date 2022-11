Giubileo: De Priamo (Fd'I), Gualtieri stia tranquillo per fondi, ma si svegli prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Gualtieri "stia tranquillo per gli investimenti per il Giubileo e dia al Governo appena insediato i giusti tempi per lavorare. Tutto quel che deve essere firmato lo sarà dopo una adeguata valutazione tecnica degli atti, è impensabile che un atto così importante venga firmato acriticamente e senza le opportune verifiche". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Piuttosto viene da chiedersi perché un decreto che doveva essere licenziato a giugno, durante l'esecutivo di cui il Partito democratico era parte integrante, non sia stato definito e perché il Sindaco se ne accorga solo adesso", conclude De Priamo.(Com)