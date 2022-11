Veneto: Pozza (Camera Commercio Treviso), ordini in calo nel manifatturiero in terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del terzo trimestre rispetto al settore del manifatturiero "è un bilancio in bianco e nero. Si portano ancora a casa, nelle vendite, i frutti di tutta la ripartenza post-pandemia. La produzione, è vero, risulta in frenata sul passo congiunturale, ma l'indicatore del grado di utilizzo degli impianti per il momento resta elevato (76 per cento) grazie agli ordini inevasi”. Lo ha dichiarato Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno/Dolomiti. “È invece preoccupante – ha proseguito – il rallentamento della raccolta di nuovi ordinativi, soprattutto per la domanda estera, tanto a Treviso quanto a Belluno: ma è un dato che trova conferma anche nei trend nazionali del comparto". "E' però interessante notare come tenga un po' di più la domanda interna – ha aggiunto – e come la lunghezza del portafoglio ordini si mantenga attorno ai 58-62 giorni, ancora superiore al dato medio che si registrava in anni ‘normali’ quali il 2018 e il 2019. Oltre al lavoro inevaso, non è escluso che pesi in senso positivo, su questi dati, anche quanto messo in moto dal Pnrr, che muove 17 miliardi di euro e il cui impatto sul Pil italiano è stimato attorno allo 0,8 per cento". Rispetto all'ultimo periodo dell'anno "le attese fanno intravedere ancora una relativa fiducia delle imprese su produzione e fatturato", ha concluso Pozza. (Rev)