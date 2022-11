Brasile: Bolsonaro torna nel suo ufficio dopo 19 giorni di isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato questa mattina presso il suo ufficio nel palazzo presidenziale del Planalto, dopo 19 giorni di isolamento nella sua residenza ufficiale di Palazzo Alvorada. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il capo dello stato è arrivato in ufficio intorno alle 9 del mattino. Secondo le ricostruzioni giornalistiche Bolsonaro non si recava in ufficio dal 3 novembre, data in cui aveva incontrato in un appuntamento informale il vicepresidente eletto, Geraldo Alckmin. L'ultimo appuntamento ufficiale del presidente al Planalto risaliva al 31 ottobre quando Bolsonaro aveva ricevuto il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, all'indomani della sconfitta al ballottaggio delle elezioni presidenziali che hanno visto eletto il candidato del Partito dei lavoratori, Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)