Roma: Angelucci-Corbucci (Pd), garantire sicurezza stradale via di Casal Boccone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato in Assemblea Capitolina una mozione per porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire, il più rapidamente possibile, la sicurezza stradale di via di Casal Boccone nel terzo municipio, "provvedendo all'installazione di un impianto semaforico, da collocare in corrispondenza con l'intersezione con il tratto di strada che conduce ai numeri civici dal 98 al 102 e che consenta sia l'attraversamento pedonale in sicurezza per l'utenza, che per i veicoli una più agevole immissione nella carreggiata principale di via di Casal Boccone, per dirigersi verso via della Bufalotta e via Ugo Ojetti". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico Mariano Angelucci e Riccardo Corbucci. "Sono davvero troppi gli incidenti che coinvolgono i pedoni in questo tratto di strada che viene percorsa ad alta velocità, nonostante sia già presente il limite dei 30 km orari - spiegano i consiglieri -. Secondo un report dell'infortunistica stradale - relativo al periodo 2017-2020 - sono stati cento gli incidenti verificatisi su via di Casal Boccone, con auto spesso finite ribaltate e fuori strada, su marciapiedi o sulle ciclabili laterali, quasi tutte su una curva subito dopo il lungo rettilineo. Inoltre questo attraversamento così pericoloso viene utilizzato anche da un'utenza fragile, che scende alla fermata del bus Atac 435, che attualmente risulta sprovvista di banchina, ed è altresì, ubicata al di sopra dell'aiuola dello spartitraffico, posto tra la carreggiata e la pista ciclabile, ponendo, in tal modo, a rischio l'incolumità dei pedoni. Per questa ragione la mozione chiede anche di mettere in sicurezza la fermata del bus 435, predisponendo una banchina in prossimità delle strisce pedonali. È importante fare presto per mettere in sicurezza una strada pericolosa da ormai troppo tempo", concludono.(Com)