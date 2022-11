Piemonte: Bankitalia, la crescita dell'economia non si ferma ma pesa carenza materiali e incertezza sul futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra, l'aumento dei costi energetici e il colpo di coda del Coronavirus non frenano la crescita economia in Piemonte, ma il clima d'incertezza e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei materiali di lavoro rischiano di minare l'economia del territorio. Sono questi i risultati principali che emergono dal Rapporto di Banca d'Italia sull'economia Piemontese presentato questa mattina a Torino. Il Pil del Piemonte nel 1o semestre 2022 è cresciuto del 5,3 per cento rispetto al 2021 recuperando i livelli pre-pandemici. Ma la crescita è stata meno incisiva dell'anno scorso, frenata in particolare dalle difficoltà di approvvigionamento e dall'aumento dei costi energetici. In questo senso si può notare un dato negativo (per la prima volta dal 2020) dell'indicatore Regio-coin, che misura le variazioni trimestrali delle componenti di fondo del Pil. (segue) (Rpi)