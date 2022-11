Piemonte: Bankitalia, la crescita dell'economia non si ferma ma pesa carenza materiali e incertezza sul futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venendo al dettaglio per le imprese, la crescita nei mesi osservati c'è stata in tutti i settori, ma a partire dall'estate ha visto un indebolimento per l'industria e l'edilizia. In quest'ultima hanno pesato i rialzi dei costi di produzione, le difficoltà di reperimento della manodopera e l'incertezza normativa attorno agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni. Mentre nell'industria il clima d'incertezza ha spinto le realtà territoriali a raffreddare gli investimenti. La natalità delle imprese è rimasta lievemente positiva a quota +0,2 per cento contro lo 0,8 per cento del 2021. In generale, le difficoltà più rilevanti per le imprese sono arrivate dai costi energetici che hanno ridotto i margini di efficienza. In particolare è stato il costo del gas a creare problemi: rappresenta infatti ancora un input produttivo indispensabile per il 40 per cento delle imprese industriali. Parlando invece di solidità finanziaria, il 75 per cento delle imprese reputa adeguate le proprie riserve di liquidità. Sono positive anche le spinte sugli investimenti per l'efficienza energetica grazie ai fondi del Pnrr. Secondo l'ultimo monitoraggio di Bankitalia pubblicato il 17 ottobre, il Piemonte ha avuto un'assegnazione di 3,8 miliardi per gli enti territoriali: risorse che, se spese pienamente, potrebbero la media degli investimenti pubblici ad un +80 per cento come media annua. (segue) (Rpi)