Piemonte: Bankitalia, la crescita dell'economia non si ferma ma pesa carenza materiali e incertezza sul futuro (3)

- Anche per le famiglie il dato generale riguardante i consumi ha avuto un segno più nonostante l'incertezza e l'indebolimento della domanda. In particolare le compravendite delle abitazioni sono ulteriormente salite del +6,3 per cento nei primi 6 mesi del 2022, con numeri comunque inferiori rispetto al 2021. Di pari passo sono cresciuti anche i mutui e il credito al consumo. E' migliorato anche il mercato del lavoro, ma con prospettive meno favorevoli. L'occupazione è cresciuta dell'1,8 per cento e sono aumentate le ore lavorate con una diminuzione della cassa integrazione dell'80 per cento. Ma si tratta comunque in larga parte di assunzioni a tempo determinato. A questo poi si aggiunge un possibile ritorno al ricorso a strumenti di integrazione salariale a causa della forte incertezza e della possibile contrazione della domanda. I depositi bancari hanno rallentato (+2,4 per cento ad agosto) ed è diminuito il valore del portafoglio titoli (-8,7 per cento a giugno). (Rpi)