Iran: protesta a Roma per la libertà delle donne e dell'informazione

- Ancora una manifestazione di piazza a Roma per chiedere libertà per le donne iraniane e per tutto il Paese. Oggi in viale Mazzini il partito politico I Radicali e l'associazione Articolo 21 hanno protestato per la nona volta. Una dimostrazione simbolica davanti alla sede Rai per "chiedere al governo e al parlamento atti concerti per l'Iran, una situazione che diventa urgente e ogni giorno più grave. Ma siamo anche davanti la sede Rai per chiedere maggiore informazione, per promuovere e aiutare l'informazione a parlare di quella che sarà una grande marcia, il 10 dicembre, per i popoli oppressi. Voltarsi dall'altra parte ci fa complici con il regime. Oggi siamo insieme studenti iraniani che sono in sciopero della fame per accendere un faro", ha spiegato Irene Testa, tesoriera del partito Radicale. (segue) (Rer)