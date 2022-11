Moldova: ripristinata l'elettricità dopo blackout in diverse province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore moldavo del sistema elettrico, Moldelectrica, è riuscito a ripristinare la connessione elettrica nel Paese. La maggior parte delle località della Moldova dispone ora di elettricità. Lo riferisce la stessa Moldelectrica in una nota. In seguito al bombardamento russo dell'infrastruttura energetica in Ucraina, diverse province della Moldova, tra cui quella di Chisinau, sono rimaste senza corrente. "La Russia ha lasciato la Moldova al buio. La guerra della Russia in Ucraina uccide persone, distrugge palazzi residenziali e infrastrutture energetiche con missili. Gli attacchi continuano anche adesso in Ucraina. La gente sta tirando fuori i feriti da sotto le macerie. E piangono i loro cari defunti. La vita delle persone non può essere riportata indietro. Ma la fornitura di energia elettrica può essere ripristinata. Risolveremo i problemi tecnici e avremo di nuovo luce. Tutte le istituzioni statali stanno lavorando in questo senso", ha scritto la presidente moldava, Maia Sandu su Facebook. (Rob)