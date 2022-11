Cambogia: riunione ministri Difesa Asean Plus, Hun Sen esorta Cina e Stati Uniti al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, in apertura della nona riunione dei ministri della Difesa dell’Asean Plus, ha sollecitato un dialogo aperto e inclusivo tra i partecipanti, comprendenti Cina e Stati Uniti, rappresentati rispettivamente da Wei Fenghe e Lloyd Austin. Dell’Asean Plus, infatti, fanno parte i Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e i loro partner, tra cui le prime due potenze mondiali. “Per raggiungere una sicurezza armonizzata nella regione, dobbiamo promuovere la sicurezza cooperativa. A causa della crescente complessità e multidimensionalità delle questioni e delle minacce alla sicurezza transfrontaliera, dobbiamo collaborare strettamente per affrontare queste sfide”, ha affermato il premier, secondo quanto riferito dal quotidiano “The Phnom Penh Post”. “Il dialogo aperto e inclusivo è il modo migliore per allentare le tensioni, prevenire conflitti futuri e costruire una sicurezza armonizzata basata sul rispetto reciproco, sulla comprensione reciproca, sulla fiducia reciproca e sugli interessi reciproci”, ha aggiunto. (segue) (Fim)