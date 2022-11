Agricoltura: Vaccari (Pd), su emergenza cinghiali servono risposte rapide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme per i fatti di cronaca e gli accadimenti drammatici che hanno riguardato persone e territori a causa dell'abnorme presenza di cinghiali devono meritare l'assunzione da parte del governo di attenzione e decisioni rapide e risolutive, anche attraverso atti normativi immediati, poiché solo nell'ultimo anno si sono contate 13 vittime e 261 feriti gravi. In dieci anni il numero degli incidenti gravi con morti e feriti causati da cinghiali e altri animali selvatici è praticamente raddoppiato (+81 per cento) sulle strade provinciali". Così il capogruppo dem in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, nel corso del Question time alla Camera replicando al ministro Francesco Lollobrigida. "Un allarme aggravato dal fatto - ha aggiunto il deputato del Pd - che i cinghiali in diverse regioni sono stati colpiti dalla peste suina, altamente contagiosa. Dunque, occorre agire con immediatezza". (segue) (Rin)