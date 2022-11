Violenza donne: Cirinnà (Pd), aderisco a #EIoTiPubblico, chi usa odio si assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio Laura Boldrini per aver lanciato la campagna #EIoTiPubblico, alla quale mi associo con convinzione. Lo scrive su Facebook Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Partito democratico. “Tra i molti volti che assumono l'odio misogino e la violenza contro le donne c'è anche l'odio manifestato online, e soprattutto sui social. Un odio che colpisce tutte le donne, e in particolare quelle che più liberamente fanno sentire la propria voce nello spazio pubblico. L'ho sperimentato molte volte e in molti casi mi sono rivolta alle autorità", sottolinea Cirinnà, che aggiunge: "Oggi abbiamo deciso di pubblicare alcuni di questi commenti senza omettere nomi e volti dei loro autori: chi usa discorsi d'odio deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni, fino a pagarne le conseguenze nelle sedi deputate. Lo facciamo poco prima del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, per ribadire ancora una volta che di fronte alla violenza non resteremo in silenzio: urleremo il nostro sdegno, e soprattutto continueremo a prendere parola, costruendo relazioni e alleanze tra donne, per costruire un mondo in cui non ci sia più spazio per l'odio misogino né per ogni altra forma di odio". (Rin)