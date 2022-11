Fvg: assessore Energia, con nuova legge carburanti più flessibilità, sconti e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiori sconti, più flessibilità ed efficacia, più tecnologia. Sono questi i tre risultati principali derivanti dall’aggiornamento della 'legge carburanti' in Friuli Venezia Giulia, secondo l'assessore regionale all'Ambiente e all’Energia, Fabio Scoccimarro. “Garantiremo ancora il sostegno ai cittadini, soprattutto in questo momento storico, per abbattere le spese per l'acquisto dei carburanti e parallelamente limiteremo il turismo del pieno, dannoso non solo per l'economia nazionale e regionale, ma anche per l'ambiente”, ha detto l’assessore, intervenendo in Consiglio regionale in occasione dell'analisi e approvazione del disegno di legge 175. (segue) (Frt)