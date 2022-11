Fvg: assessore Energia, con nuova legge carburanti più flessibilità, sconti e tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova normativa, la Giunta regionale avrà maggiore libertà nell’aumentare o diminuire lo sconto alla pompa di benzina. Potrà garantire un ulteriore contributo fino a 10 centesimi al litro per i cittadini che risiedono in Comuni a meno di 10 chilometri dai confini, raggiungendo i 44 centesimi di sconto per leauto ibride a benzina e i 35 centesimi per le ibride diesel. “Per il 2023 – ha assicurato Scoccimarro – abbiamo già predisposto un capitolo da 50 milioni, con il quale garantire ancora il super sconto; restano invariate quindi le aree e gli sconti attuali, con appunto l'eventuale extrasconto”. Il passaggio dalla tessera all’app sarà definitivo solo dopo una prima fase di transizione e, secondo l’assessore rappresenterà “anche un incentivo alla concorrenza tra i distributori, dal momento che l'app mostrerà i prezzi alla pompa applicati”. (Frt)