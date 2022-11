Migranti: fonti Ue, non sono attese decisioni al Consiglio straordinario ministri Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio Giustizia e affari interni dell'Unione europea di venerdì servirà per facilitare le discussioni fra i ministri ma non sono attese decisioni in tema di immigrazione. Lo si apprende da un alto funzionario Ue. L'incontro fra i ministri è "un passo avanti nella discussione generale sulle migrazioni", ha specificato la fonte. Probabilmente, "non ci saranno decisioni o impegni straordinari che saranno presi durante l'incontro", ha specificato la fonte. La discussione di venerdì, a quanto si apprende, servirà a porre le basi per un approccio strutturale alla questione dei migranti, in attesa del consiglio regolare di dicembre. "I numeri stanno aumentando e la situazione si sta complicando, dobbiamo trovare una soluzione sostenibile a livello europeo", fa sapere l'alto funzionario Ue. (Beb)