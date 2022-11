Fvg: assessore Lavoro, Bono ha segnato storia delle partecipazioni pubbliche industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Bono è un uomo che ha segnato la storia delle partecipazioni pubbliche dell'industria italiana in momenti non facili e il suo attaccamento al territorio con capacità strategica e dedizione al lavoro ha determinato la crescita di Fincantieri con ricadute importantissime per la città di Trieste e per tutto il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, a margine della messa celebrata oggi nella cattedrale di Trieste in ricordo di Giuseppe Bono, per vent'anni Ad di Fincantieri, recentemente scomparso. Rosolen ha evidenziato "la competenza di Bono e la sua attitudine costante all'innovazione sotto la cui spinta il colosso cantieristico è ridiventato strategico nella filiera della navalmeccanica. Una filiera regionale - ha aggiunto - che si trova a un bivio e il cui valore imprescindibile va riaffermato oggi con la massima determinazione".(Frt)