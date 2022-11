Speciale energia: Hardy (Vitol), prezzi del gas in Europa resteranno elevati anche la prossima estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del gas in Europa resteranno elevati anche la prossima estate. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Vitol, Russell Hardy, nel suo intervento al “Financial Times Commodities Asia Summit” in corso a Singapore. Secondo Hardy, i prezzi del gas dovrebbero rimanere sufficientemente alti da sopprimere la domanda di carburante durante la prossima estate da parte di alcuni clienti industriali, per esempio gli impianti di fertilizzanti e le centrali elettriche a gas, con l’intento di riempire i depositi di stoccaggio. "Il prossimo anno ci sarà ancora questo enorme divario (causato dall’affrancamento dal gas russo) da colmare", ha detto il numero della società olandese leader nel commercio di commodities. “I prezzi elevati dovranno comprimere la domanda in gran parte ogni mese della prossima estate. Non è una cosa positiva, ma piuttosto uno sviluppo assolutamente orribile per le imprese europee e questa è la genesi della recessione”, ha detto Hardy. (Rel)