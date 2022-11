Speciale energia: Germania, “Die Welt”, verso tassa del 33 per cento su extraprofitti settore petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze tedesco intende imporre una tassa del 33 per cento sugli extraprofitti delle aziende del petrolio e del gas. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt” sulla base di un documento del dicastero, che afferma di aver visionato. In particolare, tutti i gruppi attivi nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione dovrebbero pagare un'imposta aggiuntiva del 33 per cento sugli utili dal 2022 e 2023 che superano di oltre il 20 per cento il profitto medio ottenuto dal 2018 al 2021. In questo modo, il governo federale riscuoterebbe entrate stimate tra gli uno e i tre miliardi di euro, che andrebbero a finanziare il freno al prezzo dell'elettricità, come il prelievo sui profitti “casuali” sul mercato di questa fonte di energia. (Geb)