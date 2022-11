Speciale energia: Dombrovskis, gli aiuti di Stato siano temporanei e mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure di sostegno per far fronte alla crisi energetica sono necessarie, ma devono essere mirate". Valdis Dombrovskis lo ripete una dozzina di volte nel corso di un'intervista alla "Stampa". "Misure mirate" è diventato il nuovo 'diktat' di Bruxelles ed è anche la ragione principale della retromarcia del governo sull'azzeramento dell'Iva per i beni di prima necessità e sulla riduzione dello sconto sulle accise. Il vicepresidente dell'esecutivo Ue, però, non si sbilancia sulla manovra, perché il testo ancora non è arrivato negli uffici del Palazzo Berlaymont. Ma si limita a ricordare che all'Italia, essendo un Paese ad alto debito, è stato raccomandato di "garantire una politica fiscale prudente". Il ministro Giancarlo Giorgetti ha definito la manovra 'prudente': "È un po' difficile parlarne ora e sarebbe strano esprimersi in anticipo: di norma non commentiamo la bozza di manovra prima di riceverla. Quando l'avremo, avvieremo un'analisi adeguata, formuleremo la nostra opinione e faremo i nostri commenti. In situazioni come queste di solito pubblichiamo comunque un parere basato su uno scenario a politiche invariate. Ma nel caso italiano, vista la tempistica, abbiamo deciso di non farlo. Ci esprimeremo entro poche settimane". "Il messaggio per l'Italia - continua - è lo stesso che abbiamo inviato a tutti gli altri e cioè che gli interventi per far fronte alla crisi energetica devono essere temporanei e mirati, vale a dire diretti ai cittadini e alle imprese più in difficoltà. Le misure di sostegno adottate per il 2022 sono pari al 2,6 per cento del Pil, un volume alto. Tra quelle ora in vigore, circa la metà non è mirata. Un dato comunque migliore della media Ue, visto che in generale il 70 per cento delle misure non risponde a questi criteri. Ora faremo le nostre analisi e valutazioni sui provvedimenti che il governo presenterà per il 2023". (Res)