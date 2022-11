Speciale energia: Zaia, contrario alle trivelle, non ne ho parlato con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della questione delle trivelle nell'Adriatico e della posizione contraria "non ne ho parlato con Meloni. Noi in Polesine paghiamo il conto delle subsidenza prime trivellazioni, con terreni calati anche di quattro metri. I cittadini devono avere garanzie e oggi non ci sono". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervistato ad "Agorà" su Rai3. "La posizione resta quella di un no. La prossima settimana viene aperto il tavolo al ministero dell'Ambiente e cercheremo di capire le proposte e quali sono le garanzie, oggi la posizione resta intonsa ed è quella del no", ha concluso il presidente. (Rin)