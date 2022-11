Ucraina: Parlamento europeo ed Eurocities lanciano campagna per fornitura generatori elettrici 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha lanciato una campagna per la fornitura di generatori elettrici alle città ucraine colpite dagli attacchi russi. La campagna, dal nome "Generators of hope", è organizzata in collaborazione con Eurocities, la rete che raccoglie le principali città europee. "10 milioni di ucraini sono attualmente senza elettricità. Questo Parlamento e l'Ue hanno mostrato una grande solidarietà con l'Ucraina sul fronte umanitario, finanziario e militare, ma ora dobbiamo trovare le risorse necessarie per garantire agli Ucraini ciò di cui hanno bisogno per affrontare l'inverno", ha detto Metsola. "Abbiamo creato con Eurocities un network per donare generatori di energia all'Ucraina in un modo pratico e concreto. Prima di tutto per garantire energia e acqua pulita agli ospedali e ai cittadini. Chiamiamo le città di tutta Europa ad aggiungersi a questa iniziativa", ha detto. Alla conferenza era presente anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, presidente di Eurocities. "Già il 19 agosto a Kiev, con una delegazione di sindaci della nostra rete, abbiamo firmato un accordo per la ricostruzione degli edifici pubblici delle città colpite dai bombardamenti", ha detto Nardella. "Da quello che ci riferiscono i sindaci ucraini, l'arrivo dell'inverno sta causando problemi drammatici e le città ucraine vivono una situazione di vera e propria emergenza, peggiore rispetto alle precedenti", ha aggiunto. "Questa campagna ha l'obiettivo di consegnare, nel giro di pochi giorni, un numero molto rilevante di generatori, che serviranno a garantire alle città ucraine l'approvvigionamento basilare e minimo di elettricità", ha proseguito Nardella. "Siamo pronti a lanciare un appello a tutti i sindaci europei per aderire a questa campagna di solidarietà", ha concluso. (Beb)