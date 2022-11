Legge Bilancio: Gusmeroli (Lega), bene flat tax incrementale in manovra, ricalca anche proposta Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'inserimento nella manovra della flat tax incrementale al 15 per cento per le partite Iva con redditi fino a 40mila euro. Una misura che di fatto ricalca la proposta del 2019 della Lega a mia prima firma e battezzata a suo tempo come 'IrpefIresPlus'. Secondo quanto previsto nel ddl di bilancio, l'incremento reddituale sul quale si applicherà l'aliquota del 15 per cento sarà calcolato come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio". Lo sottolinea il deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli a margine del convegno nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi a Roma. "Al di là di alcune differenze nei meccanismi di calcolo, l'intento della norma è di carattere premiale, incentivando da un lato la crescita dei redditi, la produzione e in chiave anti-evasione può essere utile a far emergere il reddito imponibile. Bene anche l'incremento della miniflat tax da 65mila a 85mila euro. La parola d'ordine resta sempre quella: meno tasse e semplificare la vita ai contribuenti", conclude.(Rin)