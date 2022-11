Violenza donne: Appendino (M5s), non è solo quella fisica, serve rivoluzione copernicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una rivoluzione copernicana del modo di intendere la donna nella nostra società".Così la deputata M5s Chiara Appendino nel suo intervento alla Camera nella discussione sulle mozioni contro la violenza di genere. "Iniziamo dalla scuola. Diamo alle bambine e ai bambini tutti gli strumenti di un paese moderno, ad esempio introducendo seriamente l'educazione affettiva e sessuale. Insegniamo loro a riconoscere la violenza sul nascere, spieghiamo loro che il mondo è pieno di lavori 'da donna', ovvero tutti quelli che vorrebbero fare da grandi. Nel frattempo - ha aggiunto Appendino - non lasciateci sole. Abbiamo bisogno di centri anti-violenza su tutto il territorio, abbiamo bisogno che una donna che denuncia non venga lasciata sola, nel terrore di aver denunciato. Sradichiamo sul nascere la vergogna del gap salariale di genere e facciamo in modo che quel dono meraviglioso che si chiama maternità, possa essere vissuto da tutte come l'esperienza che desiderano, al riparo da ansie, paure e sensi di colpa", ha concluso la deputata pentastellata. (Rin)