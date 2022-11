Russia: premier Mishustin, occorre prepararsi a cambiamenti sul mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve essere pronta per cambiamenti sul mercato del lavoro a causa della ristrutturazione del sistema economico. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, in una riunione governativa sugli affari economici. "Dobbiamo essere preparati per i possibili cambiamenti sul mercato del lavoro associati alla ristrutturazione dell'economia in corso", ha osservato Mishustin, che ha spiegato che in molte aree si assiste a "una carenza di personale, quindi è necessario prendere decisioni concrete per superarlo e garantire la flessibilità del mercato". Il primo ministro ha evidenziato che il tasso di disoccupazione nel Paese rimane a "livelli estremamente bassi", essendo inferiore al 4 per cento nel settembre scorso. Ad avviso di Mishustin, tali indicatori sono stati possibili grazie alle istruzioni del presidente russo, Vladimir Putin, comprese le misure preventive per sostenere l'occupazione. (Rum)