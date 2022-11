Anci: Mattarella (Invitalia), stretta collaborazione per attuare investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi ultimi anni il lavoro dei Comuni e di tutte le istituzioni di prossimità, ha fatto capire quanto sono importanti questi ruoli, soprattutto, quanto è importante il ruolo svolto dalle amministrazioni più vicine ai territori. Invitalia collabora moltissimo ormai da tempo con Anci, con i Comuni, per supportarli nell’attuazione dei programmi di investimento nell’ambito del Pnrr". Lo ha detto l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, intervenendo questa mattina a un incontro all’Assemblea dell’Anci in corso a Bergamo. "Abbiamo immaginato e poi implementato un meccanismo molto flessibile di ingaggio per quanto riguarda la progettazione, l’attivazione e l’implementazione degli investimenti pubblici attraverso lo strumento innovativo degli Accordi Quadro, che ci ha consentito di interloquire in maniera molto operativa con Anci e con i Comuni, ma soprattutto, di poterci rivolgere agli operatori economici in maniera rapida e flessibile", ha spiegato. Per fare qualche esempio," noi abbiamo tre importanti impegni che stiamo gestendo insieme ai Comuni italiani, i Programmi Innovativi per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), i Piani Urbani Integrati (Pui) e l’intervento per gli investimenti nei siti di interesse culturale e naturalistico, per i quali lo strumento degli Accordi Quadro ci ha consentito di attivare oltre 760 interventi per una spesa complessiva di investimento di quasi 4 miliardi", ha aggiunto. (segue) (Rem)