Anci: Mattarella (Invitalia), stretta collaborazione per attuare investimenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di uno strumento che ci permette di procedere rapidamente non solo nell’aggiudicazione dei lavori, ma anche nel monitoraggio, nella valutazione d’impatto e nelle attività di collaudo finale - ha continuato Mattarella -. Una sintesi veloce che però fa capire quanto il lavoro della nostra Agenzia negli ultimi anni si sia sempre più qualificato per una stretta collaborazione con Anci e i Comuni e quanto sia diventato importante il nostro impegno per l’attuazione e l’accelerazione degli investimenti pubblici di particolare complessità, nonché l’azione di rafforzamento della capacità amministrativa sui territori”, ha concluso l'ad di Invitalia. (Rem)